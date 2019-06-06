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четверг, 06 июня 2019 10:54

Мать 7-классницы оспаривает новое украинское правописание в суде

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Мать 7-классницы оспаривает новое украинское правописание в суде
Фото: из открытых источников

На рассмотрение киевского Окружного административного суда поступил иск на Кабинет министров относительно обжалования новой редакции Украинского правописания.

Мать обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в 7-м классе, сообщила пресс-служба суда.

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Женщина просит признать постановление Кабмина противоправным и недействительным. По ее мнению, принимая изменения в правописание, правительство действовало за пределами своих полномочий.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск от имени истицы подал адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

22 мая Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции. Оно заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992-го.
Новая редакция отвечает украинской правописной традиции и учитывает современные языковые явления. В частности, вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, который утвердили в 1928-м.

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Голосов: 1005
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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