Мать 7-классницы оспаривает новое украинское правописание в суде

Фото: из открытых источников

На рассмотрение киевского Окружного административного суда поступил иск на Кабинет министров относительно обжалования новой редакции Украинского правописания.

Мать обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в 7-м классе, сообщила пресс-служба суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка

Женщина просит признать постановление Кабмина противоправным и недействительным. По ее мнению, принимая изменения в правописание, правительство действовало за пределами своих полномочий.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск от имени истицы подал адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

22 мая Кабмин одобрил Украинское правописание в новой редакции. Оно заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992-го.

Новая редакция отвечает украинской правописной традиции и учитывает современные языковые явления. В частности, вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, который утвердили в 1928-м.