Семью украинского военного незаконно выселяют из квартиры

В Днепре семью украинского военного пытаются выселить из квартиры. Фото: Ukurier

В Днепре незаконно выселяют из собственной квартиры семью украинского военного, который сейчас находится на передовой.

Об этом рассказала режиссер-документалист Снежана Потапчук на своей странице в Facebook.

"Василия я знаю еще с 2014. Он - танкист 93-й бригады. У семьи трое несовершеннолетних детей: 17, 11 и 2 годика. Это история с мошенниками которые имея связи в госструктурах переоформляют недвижимое имущество и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру. Полиция разводит руками. Типа, все документы в порядке. Дом - не ваш! На выход! Только суд может установить нарушение законодательства. Однако, если судья в схеме, то суд не состоится ", - отметила Потапчук.

Она также назвала имена людей, которые вероятно причастны к преступлению.

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