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воскресенье, 16 июня 2019 18:07

Семью украинского военного незаконно выселяют из квартиры

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Семью украинского военного незаконно выселяют из квартиры
В Днепре семью украинского военного пытаются выселить из квартиры. Фото: Ukurier

В Днепре незаконно выселяют из собственной квартиры семью украинского военного, который сейчас находится на передовой.

Об этом рассказала режиссер-документалист Снежана Потапчук на своей странице в Facebook.

"Василия я знаю еще с 2014. Он - танкист 93-й бригады. У семьи трое несовершеннолетних детей: 17, 11 и 2 годика. Это история с мошенниками которые имея связи в госструктурах переоформляют недвижимое имущество и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру. Полиция разводит руками. Типа, все документы в порядке. Дом - не ваш! На выход! Только суд может установить нарушение законодательства. Однако, если судья в схеме, то суд не состоится ", - отметила Потапчук.

Она также назвала имена людей, которые вероятно причастны к преступлению.

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В Киеве мошенники придумали новую схему вымогательства денег. На этот раз под угрозой владельцы авто. На лобовом стекле автомобилей злоумышленники оставляют записки, где угрожают разбить машину, если ее владелец не пришлет 3,5 тыс. грн на указанный электронный кошелек.

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Дата
16
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