Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны

По состоянию на 28 января в Украине в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В соответствии с показателями Министерства здравоохранения о распространении коронавируса, еще семь регионов могут в ближайшее время попасть в эту зону. Под угрозой локдауна оказались Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.

"На оранжевом уровне эпидопасности сейчас находятся 15 областей, остальные регионы и Киев - в желтой зоне", - говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости по стране составляет 638 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. человек. В столице этот уровень составляет 606 на 100 тыс. человек.

Автор: moz.gov.ua В Украине две красные и 15 оранжевых областей

Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области - 1814 на 100 тыс. населения, а также в Сумской - 1321, Черновицкой - 1145 и Тернопольской областях - 1152 на 100 тыс. населения.

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Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в целом по стране - 20,1% и в 14 областях.

Оранжевая зона является самой большой и охватывает следующие области: Винницкую, Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Закарпатскую, Запорожскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Харьковскую, Хмельницкую, Черниговскую, Черновицкую и Черкасскую.

27 января в Украине диагностировали 34 408 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество заболевших за время пандемии в Украине. Среди инфицированных - 5341 ребенок и 808 медработников. Умерли 144 больных. Выздоровели 6142 человека.