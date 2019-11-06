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среда, 06 ноября 2019 08:05

Сегодня будут проверять способности и навыки украинских прокуроров

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Сегодня будут проверять способности и навыки украинских прокуроров
795 прокуроров сдали 1-й этап экзамена. Фото: ATR

В среду, 6 ноября, начинается 2 этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры. Тестировать будут на общие способности и навыки.

"К сдаче экзамена допущено 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и способность осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденному ранее графиком", - сообщает пресс служба ГПУ.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из 2 блоков: абстрактно-логического и вербального. Каждый включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при правильном ответе на вопрос следующий будет сложнее. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.

Тесты будут проходить на компьютерах, не подключенных к интернету. На вербальный блок выделено 8 мин. на абстрактно-логический - 20 мин.

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В ГПУ советуют сосредоточиться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. На каждый вопрос есть только один правильный ответ, кроме некоторых задач вербального теста, где нужно выбрать два варианта. Об этом прописано в условии задачи. Можно пропускать вопрос, без ответа, но к нему нельзя будет вернуться позже.

Результаты каждого блока подсчитываются по шкале от 55 до 145 баллов. Окончательная оценка составит среднее арифметическое результатов двух блоков.

Прокуроров, которые наберут нужное количество баллов (проходной - 93), допустят до 3 этапа аттестации. Он будет проходить в форме собеседования и включать выполнение ситуационной задачи.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября закон №1032, который, в частности, предусматривает переаттестацию прокуроров. 23-24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию подали 1082 прокуроры. 118 человек на тестирование не пришли. Из оставшихся 964 успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) 775 человек.

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06
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