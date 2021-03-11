Самый большой флаг Украины снова приспустят

В Киеве приспустят главный флаг Украины на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Это делают из-за ухудшения погодных условий, чтобы ветер не повредил флагшток. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому снова должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище ", - сказал он.
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Флаг останется приспущенным до 14 марта, когда улучшится погода.
Самый большой флаг Украины подняли на печерских холмах 22 августа 2020. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.
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