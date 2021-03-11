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четверг, 11 марта 2021 12:19

Метели и снег: синоптик дала прогноз на конец недели

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Метели и снег: синоптик дала прогноз на конец недели
Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля. Фото: pixabay.com

12 марта атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины мокрый снег, метели и налипание мокрого снега. На западе - преимущественно дожди.

До Харьковской области и Днепропетровщины влажная погода дойдет уже 13 марта, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сильный, до штормовых порывов ветер ожидается южного и юго-западного направлений. Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться в пределах 0°С, на востоке до -3°С, в западной части постепенно потеплеет до +4...7°С.

В Киеве в пятницу также ожидается изменение погоды. Усилится ветер. Прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха в столице будет колебаться около 0°С. Потепление предполагается в субботу-воскресенье.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

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