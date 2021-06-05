Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство

Росіяна переплевли прикордонну річку Ворсклу. Фото: Вікіпедія

Двое граждан России переплыли пограничную реку Ворскла, потому что хотели отдохнуть в Украине.

Сегодня утром их задержал пограничный патруль на российско-украинской границе, сообщают в Госпогранслужба.

Мужчины 1980 и 1982 года рождения сообщили правоохранителям, что намеревались добраться в Одессу, чтобы отдохнуть на черноморском побережье. Незаконный путь выбрали через карантинные ограничения. Однако одному из задержанных в 2019 году запретили въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

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Сейчас мужчин арестовали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Кроме этого, обоим гражданам РФ запретят въезд в Украину на 10 и 5 лет.

В районе населенного пункта Пушкарное Сумской области пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной. Он двигался с территории России в Украину. Неподалеку нашли еще семь коробок. В них было большое количество товаров военного назначения, используемые в военной авиации и радиолокации.