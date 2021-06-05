Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство

 
Ексклюзивы
1/5
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 5608
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 504
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Просмотров: 1305
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 846
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1026
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 369
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 567
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1071
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 468
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 657
Фото
Все фото
7
4
19
3
5
Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Видео
Все видео
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 369
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 468
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 306
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 477
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 873
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 234
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
суббота, 05 июня 2021 15:55

Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство

  Комментировать
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Росіяна переплевли прикордонну річку Ворсклу. Фото: Вікіпедія

Двое граждан России переплыли пограничную реку Ворскла, потому что хотели отдохнуть в Украине.

Сегодня утром их задержал пограничный патруль на российско-украинской границе, сообщают в Госпогранслужба.

Мужчины 1980 и 1982 года рождения сообщили правоохранителям, что намеревались добраться в Одессу, чтобы отдохнуть на черноморском побережье. Незаконный путь выбрали через карантинные ограничения. Однако одному из задержанных в 2019 году запретили въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе задержали немцы. Они думали, что Украина в ЕС

Сейчас мужчин арестовали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Кроме этого, обоим гражданам РФ запретят въезд в Украину на 10 и 5 лет.

В районе населенного пункта Пушкарное Сумской области пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной. Он двигался с территории России в Украину. Неподалеку нашли еще семь коробок. В них было большое количество товаров военного назначения, используемые в военной авиации и радиолокации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней

Вышла самая известная книга о рабстве

Убийца застрелил брата Джона Кеннеди

Самое читаемое
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
9
 Просмотров: 7335
СМИ обнаружили мальчика, &quot;который родился от любви шимпанзе и человека&quot;: фото
СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото Просмотров: 6003
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
6
 1 Просмотров: 5563
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
4
 Просмотров: 4437
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
21
 Просмотров: 4275
Общество
Автогаз подешевел
Автогаз подешевел Просмотров: 108
Кабмин упростил фермерам процес получения госпомощи
Кабмин упростил фермерам процес получения госпомощи Просмотров: 45
Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
7
 Просмотров: 486
"Служить хотел, но прислуживать не буду" - Сергея Кривоноса уволили из ВСУ
"Служить хотел, но прислуживать не буду" - Сергея Кривоноса уволили из ВСУ 1 Просмотров: 630
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 108
Больше всего комментируют
11
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
4
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
2
Малюська назвал двух претендентов в список олигархов
1
В Украину из России вернулся скандальный экс-нардеп от Партии регионов
1
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Голосов: 56392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть