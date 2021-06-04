На границе задержали немцы. Они думали, что Украина в ЕС

Велосипедисты хотели попасть в Украину из Польши. Фото: ГПСУ

Пограничники Львовского отряда задержали двух велосипедистов из Германии.

Они незаконно пересекли границу с территории Польши. Военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализации на границе, сообщает ГПСУ.

Наряд обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах. Нарушители оказались 21- и 36-летними гражданами Германии.

"С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - говорится в сообщении.

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На иностранцев оформили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Украины.

На границе Украины и Словакии задержали гражданина Германии, который пробирался в Украину лесом. Мужчина искал обходные тропы, чтобы обойти пункты пропуска через государственную границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.