Мужчина пытался вынести из России военное оборудование

Фото: ГПСУ

Мужчина пытался незаконно вывезти из России военное оборудование.

В районе населенного пункта Пушкарное Сумской области пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, сообщает Государственная пограничная служба.

Обнаружили, что он двигался с территории России в Украину. Неподалеку нашли еще семь коробок.

"Осмотрев содержимое всех коробок, правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемые в военной авиации и радиолокации. О прекращено правонарушения пограничники сообщили сотрудникам УСБУ в Сумской области", - говорится в сообщении.

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48-летнего жителя Сум задержали. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составили административный протокол. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о признаках уголовного преступления по статье "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Контрабанду 2,8 кг кокаина предупредили оперативники Службы безопасности Украины. Наркотики в Украине переправлял иностранец из одной из стран Латинской Америки, сообщили в СБУ.