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суббота, 29 мая 2021 14:19

Мужчина пытался вынести из России военное оборудование
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Мужчина нес из России авиационное оборудование
Фото: ГПСУ
Мужчина нес из России авиационное оборудование
Мужчина нес из России авиационное оборудование
Мужчина нес из России авиационное оборудование
Мужчина нес из России авиационное оборудование

Мужчина пытался незаконно вывезти из России военное оборудование.

В районе населенного пункта Пушкарное Сумской области пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, сообщает Государственная пограничная служба.

Обнаружили, что он двигался с территории России в Украину. Неподалеку нашли еще семь коробок.

"Осмотрев содержимое всех коробок, правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемые в военной авиации и радиолокации. О прекращено правонарушения пограничники сообщили сотрудникам УСБУ в Сумской области", - говорится в сообщении.

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48-летнего жителя Сум задержали. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составили административный протокол. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о признаках уголовного преступления по статье "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Контрабанду 2,8 кг кокаина предупредили оперативники Службы безопасности Украины. Наркотики в Украине переправлял иностранец из одной из стран Латинской Америки, сообщили в СБУ.

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Дата
29
мая

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