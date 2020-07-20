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понедельник, 20 июля 2020 13:28

Родители умоляют о помощи на реабилитацию их единственного сына

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Родители умоляют о помощи на реабилитацию их единственного сына
Валерий Перепада в результате несчастного случая получил травму. Фото: Ольга Перепада

24-летний Валерий Перепада из города Ватутино Черкасской области в результате несчастного случая получил травму шейного позвонка и ушиб спинного мозга. Перенес операцию по установлению импланта. Для восстановления движения рук и ног нужна реабилитация. Родные просят помощи.

"Валерий у нас единственный ребенок. Второе лето работает поваром на базе отдыха в Одессе. В ночь на 30 июня в результате несчастного случая получил травму. Сын трое суток был в реанимации. После перевели в нейрохирургическое отделение. 13 июля ему удалили разбитый шейный позвонок и вставили имплантат. Мы с мужем смогли покрыть расходы, связанные с реанимацией, операцией и лечением. Ушло около 60 ттысяч гривен. Мы благодарны тем, кто был рядом морально. Поддерживал нас словами, молитвами, советами, деньгами. Жизнь сына спасена. Понемногу возвращается чувствительность рук и ног. Сейчас важно не терять драгоценное время для восстановления двигательных функций. 22 июля нас ждут в реабилитационном центре Модричи на Львовщине. Стоимость курса лечения составляет 81 тысячу гривен. После этого будет понятно, сколько надо будет курсов реабилитации. Очень нужна материальная помощь, чтобы вернуть сына к обычному образу жизни. Обращаемся к неравнодушным людям. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Перепада.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4991 0258 8611 (Перепада Ольга Михайловна).

Автор: Любовь Карнарук
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