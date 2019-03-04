Рассказали, какое будущее ждет Украину в реформированном Евросоюзе

Тарас Бебешко: Состоится признание множественности и уход от толерантности. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В Евросоюзе скоро начнутся процессы регионального формирования.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Бебешко.

"Состоится признание множественности и уход от толерантности. Состоится кластеризация Евросоюза. Одним из кластеров будет восточноевропейский, куда будет принадлежать и Украина. Глобализация умерла. Было желание урегулировать ценности по всему миру. Это не сработало.

Сейчас мы можем войти в стадию общего конфликта и начать выяснять, чьи ценности лучше. Это путь, по которому идет Россия - сокращение сознания, подмена его медийными манипуляции, чтобы люди "хавали" то, что дают. Другой сценарий - поиск и сотрудничество", - считает эксперт.

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По его мнению, понятие "цивилизации" останется в прошлом.

"Придет время различных порядков. Каждый из которых будет содержать различные цивилизации. Это породит множественность, ведь для каждого здоровые условия жизни - это субъективные вещи. Кто-то не может жить на природе, а кому-то урбанизация - бремя. Такое разнообразие - естественное для украинцев. Кластеризация может происходить правовым путем. Англо-саксонский порядок может сосуществовать с системой договорного права. Мы привыкли думать, что современным государствам тысяча лет. На самом деле, в историческом смысле это новообразование - им 300 с лишним лет", - добавляет философ.

Полное интервью с Тарасом Бебешко читайте в журнале "Країна" от 7 марта.