Рассказали, какое будущее ждет Украину в реформированном Евросоюзе

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 378
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 2655
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1098
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2052
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 1881
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3789
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2412
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1170
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2880
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
5
12
7
29
6
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
В центре Полтавы танцами собирали деньги на благотворительность
В центре Полтавы танцами собирали деньги на благотворительность
Как хорошо поздравить с 8 марта: слова и открытки
Как хорошо поздравить с 8 марта: слова и открытки
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Время не лечит, а лишь углубляет чувство потери &quot;, - отец активистки Екатерины Гандзюк написал о дочери
Время не лечит, а лишь углубляет чувство потери ", - отец активистки Екатерины Гандзюк написал о дочери
Видео
Все видео
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Сгорела СТО с автомобилями
Сгорела СТО с автомобилями
Сотни активистов пикетируют дом Гладковского
Сотни активистов пикетируют дом Гладковского
Удалось с третьей попытки: снесли Монумент славы
Удалось с третьей попытки: снесли Монумент славы
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 1881
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2412
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1935
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1431
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 252
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
понедельник, 04 марта 2019 20:23

Рассказали, какое будущее ждет Украину в реформированном Евросоюзе

  Комментировать
Рассказали, какое будущее ждет Украину в реформированном Евросоюзе
Тарас Бебешко: Состоится признание множественности и уход от толерантности. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В Евросоюзе скоро начнутся процессы регионального формирования.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Бебешко.

"Состоится признание множественности и уход от толерантности. Состоится кластеризация Евросоюза. Одним из кластеров будет восточноевропейский, куда будет принадлежать и Украина. Глобализация умерла. Было желание урегулировать ценности по всему миру. Это не сработало.

Сейчас мы можем войти в стадию общего конфликта и начать выяснять, чьи ценности лучше. Это путь, по которому идет Россия - сокращение сознания, подмена его медийными манипуляции, чтобы люди "хавали" то, что дают. Другой сценарий - поиск и сотрудничество", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз своей политикой напоминает поздний СССР - философ

По его мнению, понятие "цивилизации" останется в прошлом.

"Придет время различных порядков. Каждый из которых будет содержать различные цивилизации. Это породит множественность, ведь для каждого здоровые условия жизни - это субъективные вещи. Кто-то не может жить на природе, а кому-то урбанизация - бремя. Такое разнообразие - естественное для украинцев. Кластеризация может происходить правовым путем. Англо-саксонский порядок может сосуществовать с системой договорного права. Мы привыкли думать, что современным государствам тысяча лет. На самом деле, в историческом смысле это новообразование - им 300 с лишним лет", - добавляет философ.

Полное интервью с Тарасом Бебешко читайте в журнале "Країна" от 7 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, какое будущее ждет Украину в реформированном Евросоюзе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 39262
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 16668
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 15869
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 15786
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 13645
Общество
Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира
Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира Просмотров: 360
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
5
 Просмотров: 477
Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины
Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины Просмотров: 3897
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
 Просмотров: 126
Почему усилились обстрелы на Донбассе
Почему усилились обстрелы на Донбассе Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
5
"Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность" - сын жертвы "Новачка" написал Путіну
Голосов: 35478
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua