Работники львовского телеканала выступили против продажи его структурам Медведчука

Коллектив телеканала NTA требует отстранить своего директора. Фото: facebook.com/NTAchannel

Работники львовского телеканала NTA требуют отстранить своего директора Романа Любицкого.

Он решил продать СМИ медиахолдингу депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, передает НВ.

"Эта информация стала для нас полной неожиданностью. Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют для интересов страны-агресора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - говорится в заявлении.

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Любицький является лишь формальным директором NTA, заявили работники. Он не имеет никакого влияния на редакционную политику. Весь контент для телеканала создает продакшн-компания НТА+, учредителями которого являются Виталий Крутяков и Наталья Струк, а работниками - творческий коллектив телеканала NTA.

Сотрудники медиахолдинга, связанного с подсанкционными нардепами из ОПЗЖ Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, создают новый канал. Новый канал, который планируют запускать сотрудники каналов ZIK, NewsOne и "112", создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый",