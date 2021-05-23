Прогнозируют сильные ливни. Где ждать дождей

Синоптики предупреждают о сильных ливнях. Фото: Reuters

В западных, северных и центральных областях завтра пройдут значительные дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"24 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем ​​в Полтавской и Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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25 мая в Украине без осадков. В западных областях днем ​​ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22 ... 25 ° С. Такая погода продержится до конца июня, поделился прогнозом народный синоптик Леонид Горбань.