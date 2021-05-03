Прогноз погоды на понедельник: в столице будет сильный ветер

Порывы ветра будут 15-20 м/с. Фото: @MNS.GOV.UA

Сегодня в Киеве и Киевской области будут сильные порывы ветра.

По данным Укргидрометцентра, днем 3 мая в области порывы ветра - 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом также предупредила Киевская городская государственная администрация. Жителям столицы рекомендовали:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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По данным Укргидрометцентра, в Украине в понедельник на большей территории будет сухо. В западных областях температура воздуха днем опустится до +10°, сообщает "РБК-Україна"

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях возможны дожди с грозами. На остальной территории сухо.

На Закарпатье +13+15 °, ночью +4+ 8°. В центральных и северных областях, за исключением Киевской и Черниговской, где будет +13+16 ° днем, столбики термометров покажут +17+ 20° градусов, ночью +9+11°.

На востоке и юге температура воздуха будет +19+24 ° днем, ночью +11+13 °.

Май в Украине будет теплым. По прогнозам синоптика, средняя месячная температура воздуха составит +15 +18 ° C.