Какой будет погода в мае: прогноз синоптика

Май в Украине будет теплым.
Средняя месячная температура воздуха составит +15-18°C. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.
В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.
До 5 мая температура воздуха упадет до +14°C, однако затем постепенно теплеть. 15 мая столбики термометров достигнут +19-21°C.
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С 20 по 31 мая температура составит +24-28°C. Ночные морозы не отступят
Осадки стоит ожидать в первые дни месяца и 8 и 9 числа. Дождить будет также 18 - 21 мая. В конце месяца будет сухо и солнечно.
В праздничную воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны.
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