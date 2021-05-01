Какой будет погода в мае: прогноз синоптика

В мае синоптик обещает довольно теплую погоду. Фото: np.pl.ua

Май в Украине будет теплым.

Средняя месячная температура воздуха составит +15-18°C. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.

В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.

До 5 мая температура воздуха упадет до +14°C, однако затем постепенно теплеть. 15 мая столбики термометров достигнут +19-21°C.

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С 20 по 31 мая температура составит +24-28°C. Ночные морозы не отступят

Осадки стоит ожидать в первые дни месяца и 8 и 9 числа. Дождить будет также 18 - 21 мая. В конце месяца будет сухо и солнечно.

В праздничную воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны.