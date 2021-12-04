Прогноз погоды на 5 декабря: в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег с дождем

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря. Фото: Pexels

В воскресенье, 5 декабря, в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях днем ожидается мокрый снег с дождем. Ночью осадков не будет. На остальной территории страны - переменная облачность.

Температура составит:

на западе днем от -1 до +3, ночью - от -3 до -7;

на севере днем от -1 до +2, ночью - от -3 до -5;

на востоке днем от +2 до +5, ночью - от -2 до -4;

на юге днем от +4 до +8, ночью - от 0 до -5;

в центре днем от +1 до +3, ночью - от -2 до -6;

В Киеве завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от -3 до -5.

Синоптики дали неожиданный прогноз на зиму. Зима 2021-22 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.