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среда, 24 июля 2019 18:00

Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
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ВСУ начали на севере и востоке страны масштабные двусторонние командные учения
Фото: mil.gov.ua
ВСУ начали на севере и востоке страны масштабные двусторонние командные учения
ВСУ начали на севере и востоке страны масштабные двусторонние командные учения
ВСУ начали на севере и востоке страны масштабные двусторонние командные учения
ВСУ начали на севере и востоке страны масштабные двусторонние командные учения

Вооруженные силы Украины начали на севере и востоке страны масштабные двусторонние командные обучения.

Будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных Сил, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Кроме того, во время учений оперативного командования Сухопутных войск ВСУ будут применяться оперативно подчиненые им силы и средства десантно-штурмовой Войск и Сил Специальных Операций, исследоваться способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управления определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки", - говорится в сообщении.

Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА.Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.

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