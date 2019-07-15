В восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР

Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА.
Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома.
БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.
Высокой точности достигают благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки.
Кроме этого, он оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который уничтожает современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.
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Боевая машина разгоняется до 100 км/ч благодаря шасси 8х8 и мощному немецкому двигателю Deutz, который совместили с американской автоматической трансмиссией от Allison.
Для дальнейших шагов в усилении обороноспособности Украины США необходимо определить, какое летальное оружие Украина будет способна принять и применять в будущем.
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