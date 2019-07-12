"Посмотрим, как Украина применяет то, что уже имеет, и тогда поговорим об усилении обороноспособности" - начальник штаба армии США

"Для более эффективного сотрудничества Украины и США, необходимо внести некоторые изменения в Инициативе безопасности помощи Украине", - Милли. Фото: из открытых источников

Для дальнейших шагов в усилении обороноспособности Украины США необходимо определить, какое летальное оружие Украина будет способна принять и применять в будущем.

Написал начальник штаба армии США Марк Милли в письме сенаторам Конгресса США, сообщает Укринформ.

"Мы имеем хороший баланс летальной и нелетальной поддержки для Украины. Сейчас мы должны посмотреть, как Украина применяет то, что мы уже предоставляем, и оценить ее способность к получению и использованию дополнительного летального оружия и оборудования", - заявил он.

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Генерал Милли добавил, что для более эффективного сотрудничества Украины и США, необходимо внести некоторые изменения в Инициативе безопасности помощи Украине.

"Один из крупнейших вызовов заключается в том, что фонды Инициативы безопасной помощи имеют однолетний бюджетный цикл. Это означает, что мы должны использовать их до конца фискального года, в котором они предоставляются.

Процессы внедрения технологий, договоров, графике закупок ограничивают способность министерства обороны США предоставлять Украине более высокотехнологичные летальные средства в рамках этой программы", - пояснил генерал Милли.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении санкций на поставки оборудования, связанных со строительством "Северного потока-2" компаний. Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.