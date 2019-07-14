Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки

Флешмоб #BottleCapChallenge запустил боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Фото: скрин из видео

Украинский боец ВСУ, управляя зенитной установкой ЗУ-23-2, принял участие в флешмобе, открутив крышку бутылки дулом установки.

Боец присоединился к всемирному #BottleCapChallenge.

Видео в Facebook опубликовал Егор Акулинин.

Флешмоб запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян, к нему уже присоединились звезды Голливуда и спортсмены, такие как Джейсон Стэтхэм, Конор МакГрегор, певец Джон Мейер.

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В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.