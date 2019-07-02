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вторник, 02 июля 2019 15:38

Звезды присоединились к новому боевому флешмобу

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Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэйтему. Фото: Instagram

В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.

К челеджу присоединились и звезды - актер Джейсон Стэтхэм, боец смешанного стиля Конор МакГрегор, певец Джон Мейер.

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Флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в Instagram видео с примером трюка и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. Второе название стало болем популярным.

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Допис, поширений PYTHON (@karo_pashikyan)

Актер Джейсон Стэтхэм

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Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham)

Боец MMA Макс Холлоуэй

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Допис, поширений Max Holloway (@blessedmma)

Боец смешанного стиля Конор МакГрегор

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Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Диджей Дипло

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Допис, поширений diplo (@diplo)

Певец Джон Мэйер

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Допис, поширений John Mayer 💎 (@johnmayer)

Гендерная советница президента Марина Бардина ответила на флешмоб #Ятобінебренд.

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