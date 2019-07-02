Звезды присоединились к новому боевому флешмобу

Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэйтему. Фото: Instagram

В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.

К челеджу присоединились и звезды - актер Джейсон Стэтхэм, боец смешанного стиля Конор МакГрегор, певец Джон Мейер.

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Флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в Instagram видео с примером трюка и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. Второе название стало болем популярным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PYTHON (@karo_pashikyan) 25 Чер 2019 р. о 5:58 PDT

Актер Джейсон Стэтхэм

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham) 1 Лип 2019 р. о 9:09 PDT

Боец MMA Макс Холлоуэй

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Holloway (@blessedmma) 28 Чер 2019 р. о 9:56 PDT

Боец смешанного стиля Конор МакГрегор

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 1 Лип 2019 р. о 2:40 PDT

Диджей Дипло

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений diplo (@diplo) 30 Чер 2019 р. о 4:33 PDT

Певец Джон Мэйер

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений John Mayer 💎 (@johnmayer) 29 Чер 2019 р. о 2:57 PDT

Гендерная советница президента Марина Бардина ответила на флешмоб #Ятобінебренд.