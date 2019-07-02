Звезды присоединились к новому боевому флешмобу

В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.
К челеджу присоединились и звезды - актер Джейсон Стэтхэм, боец смешанного стиля Конор МакГрегор, певец Джон Мейер.
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Флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в Instagram видео с примером трюка и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. Второе название стало болем популярным.
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Актер Джейсон Стэтхэм
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Боец MMA Макс Холлоуэй
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Боец смешанного стиля Конор МакГрегор
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Диджей Дипло
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Певец Джон Мэйер
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Гендерная советница президента Марина Бардина ответила на флешмоб #Ятобінебренд.
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