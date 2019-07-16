Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой

Волонтер показал как бойцы ООС уничтожили позиции врага. Фото: Скриншот

Украинские бойцы уничтожили позиции оккупантов в районе Горловки.

Время и место уничтожения волонтер Юрий Мысягин не сообщил видео опубликовал в Facebook.

"Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращенные в наблюдательный пункты, КНП взводов и небольшие склады боеприпасов. Затем отвели дрон на безопасное расстояние и... Все по целям. Корректировка с воздуха позволяет не тратить зря боеприпасы", - рассказал он.

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Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА. Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома.