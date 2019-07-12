Как дети малые: показали, как проводят досуг участники военных учений Sea Breeze-2019

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
1 Просмотров: 675
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 441
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1431
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1467
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5058
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 918
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 576
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 432
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1557
Фото
Все фото
4
6
8
5
11
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
&quot;Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит&quot;: что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв
В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
Видео
Все видео
Остался сын и мать: похоронили защитника Украины
Остался сын и мать: похоронили защитника Украины
"Доброе утро": боевики цинично обстреливают украинские позиции
"Доброе утро": боевики цинично обстреливают украинские позиции
Российские танки едут из Ростова к украинской границе
Российские танки едут из Ростова к украинской границе
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1188
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 441
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2448
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 477
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 18:58

Как дети малые: показали, как проводят досуг участники военных учений Sea Breeze-2019

  Комментировать
Как дети малые: показали, как проводят досуг участники военных учений Sea Breeze-2019
Военные зажигают после тренировок. Скриншот

В сети опубликовали видео, на котором военнослужащие - участники международных военных учений Sea Breeze-2019 проводят досуг.

Под этническую музыку они зажигают в кругу товарищей, пишет МВД Украины.

"Мы каждый день рассказываем вам, как проходят соревнования Sea Breeze-2019. Сегодня у вас есть уникальная возможность посмотреть, как отдыхают настоящие братья и партнеры после истощающих соревнований", - говорится в комментарии под видео.

Атмосфера на видео дружеская, люди улыбаются друг другу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Sea Breeze: военный корабль РФ вторгся в зону стрельб

В Черном море продолжаются международные военные учения Sea Breeze-2019, корабельно-катерная группа выполнила ряд задач.

Боевые корабли вышли в район тренировок и провели ряд задач по стандартам НАТО, сообщают в Минобороны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как дети малые: показали, как проводят досуг участники военных учений Sea Breeze-2019». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Сын Хрущева принял гражданство США

Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 25445
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 22131
&quot;Зачем мне такая министр?&quot; - Зеленский раскритиковал Супрун
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун 12 Просмотров: 15615
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело Просмотров: 15111
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
9
 Просмотров: 13504
Донбасс
Его убила Россия - Аваков обещает обжаловать осуждение нацгвардейца Маркива
Его убила Россия - Аваков обещает обжаловать осуждение нацгвардейца Маркива Просмотров: 432
24 года тюрьмы: в Италии осудили нацгвардейца Виталия Маркива
24 года тюрьмы: в Италии осудили нацгвардейца Виталия Маркива 2 Просмотров: 1665
От пули снайпера погиб боец из Львовщины Владимир Салитра
От пули снайпера погиб боец из Львовщины Владимир Салитра 3 Просмотров: 1269
СБУ развернула Савченко, которая ехала агитировать к боевикам
СБУ развернула Савченко, которая ехала агитировать к боевикам Просмотров: 1278
"Посмотрим, как Украина применяет то, что уже имеет, и тогда поговорим об усилении обороноспособности" - начальник штаба армии США
"Посмотрим, как Украина применяет то, что уже имеет, и тогда поговорим об усилении обороноспособности" - начальник штаба армии США Просмотров: 639
Больше всего комментируют
12
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
11
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
10
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
10
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
8
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
Голосов: 2978
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua