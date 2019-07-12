Как дети малые: показали, как проводят досуг участники военных учений Sea Breeze-2019

Военные зажигают после тренировок. Скриншот

В сети опубликовали видео, на котором военнослужащие - участники международных военных учений Sea Breeze-2019 проводят досуг.

Под этническую музыку они зажигают в кругу товарищей, пишет МВД Украины.

"Мы каждый день рассказываем вам, как проходят соревнования Sea Breeze-2019. Сегодня у вас есть уникальная возможность посмотреть, как отдыхают настоящие братья и партнеры после истощающих соревнований", - говорится в комментарии под видео.

Атмосфера на видео дружеская, люди улыбаются друг другу.

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Ми кожного дня розповідаємо вам, як проходять змагання "Сі-Бриз2019"

Сьгодні у вас є унікальна можливість подивитися, як відпочивають справжні брати і партнери після виснажуючих змагань 🇺🇦 🇺🇸 🇹🇷 🇬🇪 🇧🇬 🇲🇩 🇷🇴 🇬🇧 🇳🇴 🇵🇱 🇸🇪 🇪🇪 🇮🇹 🇬🇷 🇫🇷 🇩🇰 🇱🇻 🇨🇦 🇱🇹

Дивіться зі звуком і з посмішкою! 😊 pic.twitter.com/msC9LLFEm7 — МВС України (@MVS_UA) 12 июля 2019 г.

В Черном море продолжаются международные военные учения Sea Breeze-2019, корабельно-катерная группа выполнила ряд задач. Боевые корабли вышли в район тренировок и провели ряд задач по стандартам НАТО, сообщают в Минобороны.