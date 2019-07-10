Sea Breeze: военный корабль РФ вторгся в зону стрельб

10 июля Россия с помощью корабля Черноморского флота РФ "Сметливый" (870) прибегла к провокациям во время международных военных учений Sea Breeze 2019.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины
"Да, несмотря на Прибрежное сообщение №0715 / 2019 для мореплавателей о закрытии района для проведения Sea Breeze 2019, корабль РФ" Сметливый "около 8:00 зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Этим самым провоцируя на опасную ситуацию ", - сказано в сообщении.
Корабль ЧФ был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протокола, но россияне сделали вид, что проблемы со связью. Это очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права.
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