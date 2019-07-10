Sea Breeze: военный корабль РФ вторгся в зону стрельб

10 июля Россия с помощью корабля Черноморского флота РФ "Сметливый" (870) прибегла к провокациям во время международных военных учений Sea Breeze 2019.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины

"Да, несмотря на Прибрежное сообщение №0715 / 2019 для мореплавателей о закрытии района для проведения Sea Breeze 2019, корабль РФ" Сметливый "около 8:00 зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Этим самым провоцируя на опасную ситуацию ", - сказано в сообщении.

Корабль ЧФ был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протокола, но россияне сделали вид, что проблемы со связью. Это очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права.

Автор: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/ Россия в очередной раз нарушает международные законы

Большой противолодочный корабль "Сметливый" (870) было заложено 15 июля 1966 на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. 15 июня 1968 корабль зачислили в списки кораблей Военно-морского флота СССР. С 21 октября 1969 он находится в составе ЧФ.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью 8 тыс. кв. км в Черном море. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.