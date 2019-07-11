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четверг, 11 июля 2019 13:42

Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
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В Черном море продолжаются международные военные учения "Sea Breeze - 2019", корабельно-катерная группа выполнила ряд задач.

Боевые корабли вышли в район тренировок и провели ряд задач по стандартам НАТО, сообщают в Минобороны.

"Возглавил группу ракетный катер "Прилуки" ВМС ВС Украины. В состав группы вошли три катера от Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, два малых бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Аккерман" и "Вышгород", румынский ракетный корвет "Lastunul" и катер береговой охраны Грузии "Очамчели", - говорится в сообщении.

В Черном море прошли учения. Моряки НАТО и Украины проводили слаживание
Фото: Минобороны
В Черном море прошли учения. Моряки НАТО и Украины проводили слаживание
В Черном море прошли учения. Моряки НАТО и Украины проводили слаживание
В Черном море прошли учения. Моряки НАТО и Украины проводили слаживание
В Черном море прошли учения. Моряки НАТО и Украины проводили слаживание

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Корабли отработали элементы тактического маневрирования, провели учения по плаванию в разных костюмах и ордерах, а также приемы по ведению боя со скоростными малоразмерными целями.

Группой руководили из ракетного катера "Прилуки" используя только стандартизированные сигналы НАТО.

Встретили и конвоировали корабли.

"За эти двое суток можно отметить высокий уровень слаженности, не возникло никаких проблем или недоразумений с нашими зарубежными партнерами во время совместного выполнения большого количества задач в море", - прокомментировал командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3 ранга Владимир Углинский.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тыс. кв. км в Черном море. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.

Sea Breeze Украины проводит вместе с 19 странами участниками, сообщает Украинский милитаристский портал

"Сейчас маневры территориально перепланировку. Они состоятся по замыслу штаба учений", - сказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

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