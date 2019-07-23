"Холоднояровцы" нажарили свежих "ихтамнетов"

Россияне возмущаются, когда украинцы возвращают свои земли. Скриншот

"Холоднояровцы" уничтожили очередные военные объекты боевиков.

На видео видно, какими усилиями они защищают Украину от российских захватчиков, пишет пресс-центр 93-Й ОМБр "Холодный яр".

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды. В то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет", - пишут в пресс-центре.

На видео сняли, как украинские защитники уничтожили очередное российское укрепление.

"Благодаря совместным действиям командования батальона, разведки и минометного взвода наше подразделение имело почти круглосуточное прикрытие и возможность мгновенно подавлять любые провокации врага. Это позволило удерживать самый горячий участок Авдеевской промзоны без потерь", - пишут защитники.

Военные поблагодарили волонтеров и украинцев, которые помогают аэроразведчикам.

"Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019-го. Им надо восстанавливать или строить заново большинство позиций. Все это было бы невозможно без коптеров и тепловизоров, которые нам привозил Андрей Римарук из фонда "Вернись живым". Благодаря ему и людям, которые помогают фонду, наше подразделение могло изучать врага днем ​​и ночью, с воздуха и из укрытия. Находить и уничтожать орков", - пишут военные.

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В бригаде рассказали о том, как видео "страйков" поражают пользователей рунета.

"Когда мы публикуем видео поражений сил пророссийских наемников, на новостных сайтах российских изданий начинается истерика. Да-да, именно на российских, а не сайтах карманных республик. Ибо на стороне "шахтеров" российским оружием против Украины воюют именно россияне. И мы все об этом давно знаем", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что, по большей части, россияне возмущаются смертям своих друзей-захватчиков.

"Сотни комментаторов сыплют проклятиями. Угрожают использовать видео в международных судах (решение которых Россия сама же и не выполняет). Возмущаются, что обстреливают и убивают их сограждан, родственников и друзей, которые по своей глупости, желанию подзаработать и недальновидности решили пойти с оружием на украинскую землю. Оружием российского производства. Конечно, они хотели бы нас обстреливать и не получать ответа. А потом под видом перемирия полностью отобрать оккупированный Донбасс. Но так не получится. 93-я бригада "Холодный Яр" никогда не отступает и всегда возвращается", - пишут военные.

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю. Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.