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понедельник, 22 июля 2019 14:33

На родине Януковича много свежих могил боевиков
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В Енакиевом нашли свежие захоронения пророссийских боевиков
Фото: "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter
В Енакиевом нашли свежие захоронения пророссийских боевиков
В Енакиевом нашли свежие захоронения пророссийских боевиков
В Енакиевом нашли свежие захоронения пророссийских боевиков

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю.

Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований в районе Енакиево опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

"На Енакиево на кладбище много свежих могил. Есть с фамилиями, а есть просто с позывными погибших оплочленцев. Есть и просто "неизвестный", - говорится в заметке.

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Снимки сделаны в начале июля 2019 года.

На фотографиях у свежих захоронений уже вырыты ямы для следующих.

Пользователи сети активно комментируют снимки и пишут, что пророссийских боевиков "как животных зарыли".

"Хорошо принимает их земля украинская", "бессмертный" полк, говорили они", "через тысячу лет в Енакиево будет много нефти!", "Чем больше таких могил, тем чище", "чтобы они там все так спрятались".

21 июля 0 8:25 на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой оккупантов, подорвались военнослужащие 25-й воздушно-десантной бригады солдат Семен Румигин, 22 года, и солдат Никита Скитченко, 19 лет.

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22
июля

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