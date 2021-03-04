Правительство хочет продавать Covid-вакцину частным клиникам

Шмигаль подчеркнул, что это еще не окончательное решение. Фото: pixabay.com

Если спрос на прививки окажется существенно ниже количества закупленных вакцин, остатки будут продавать по себестоимости частным клиникам перед летним сезоном отпусков.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время пресс-конференции в четверг. По его словам, в таком случае желающие смогут вне очереди сделать прививку за свой счет.

"У меня это пока что как стратегия, как мечта: дать возможность людям не с 1-го, 2-го, а, возможно, с 5-го этапа вакцинироваться коммерчески. То есть остатки вакцин, которые правительство не сможет использовать из-за того, что желающие на более ранних этапах провакцинировались, а других желающих нет, мы будем передавать. Мы, как правительство, можем отдавать их по себестоимости коммерческим клиникам", - сказал Шмигаль.

Премьер-министр рассчитывает, что уже летом производители вакцин смогут заключать контракты не только с правительством, но и с коммерческими предприятиями. Шмигаль подчеркнул, что это еще не окончательное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцинация в Украине: где и как можно сделать прививку

Кабмин вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля. Сегодня обновили карантинные зоны. К оранжевому уровню эпидопасности отнесли 9 областей. Вакцинация от коронавируса началась 24 февраля. По состоянию на 4 марта прививки получили 9568 человек.