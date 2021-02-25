Covid-вакцинация в Украине: где и как можно сделать прививку

24 февраля в Украине стартовала Covid-вакцинация препаратом CoviShield. 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca уже начали развозить по областям, в марте обещают еще несколько млн доз вакцин, в том числе китайской Sinovac.

В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, а это около 21 млн человек. Первыми будут медики, далее военные, работники соцсферы, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, правоохранители и педагоги. Их планируют прививать в течение весны-лета 2021 года. По плану Минздрава, очередь остальных людей должна прийти не раньше осени 2021-го, пишет ВВС News.

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"В Украине около 10 млн человек имеет четкое желание вакцинироваться и получит такую возможность до конца года", - уверяют в правительстве.

Вакцинация от Covid-19 добровольная. В правительстве считают, что около 60% людей откажутся делать прививки, а потому платное вакцинирование могут запустить уже летом. Если спрос на прививки окажется существенно меньше количества закупленных вакцин, их будут продавать по себестоимости частным клиникам перед летним сезоном отпусков, рассказывают источники в Кабмине. Так планируют удовлетворить спрос туристов, которые захотят полететь в страны, где требуют вакцинацию.

Лишь 38% врачей, по данным Минздрава, готовы делать прививку. Многие из них переболели и имеют иммунитет. Прививку рекомендуют делать всем, независимо от того переболел человек или нет. Никакие тесты перед вакцинацией делать не нужно. Но так как пока вакцин мало, людям, которые недавно переболели, советуют отложить первую прививку.

С 1 марта введут несколько способов записи на вакцинацию. Сделать это можно будет через приложение "Дія" или по телефону через семейного врача. Также обещают организовать запись с помощью горячей линии МОЗ. Планируют, что будут сообщать дату вакцинации, а затем информировать о продвижении в очереди.

Сначала прививки будут делать мобильные бригады по иммунизации. Это группы врачей, которые будут ездить по больницам и вакцинировать медиков. Далее они же будут вакцинировать военных в частях, жителей интернатов при интернатах, учителей в школах. Позже откроют прививочные пункты при больницах, отдельные от обычных кабинетов прививок. Сюда смогут прийти люди, которые записались в очередь. Людей в возрасте 80+ планируют начать вакцинировать с апреля. Пожилых людей 60-64 лет - с осени 2021 года.

Если речь о бесплатной вакцинации, то выбрать препарат не удастся. Какую вакцину привезут в пункт прививок, той и вакцинируют. В платных же клиниках можно будет выбирать. 22 февраля в Украине зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer/BioNTech и CoviShield. То есть теоретически фармкомпании уже могут завезти эти вакцины в частные клиники, но фактически это произойдет не раньше лета.

Данные о вакцинации будут вносить в электронную систему здравоохранения. Прогнозируют, что появится единый электронный реестр вакцинированных и люди смогут получать qr-код на телефон и показывать свое подтверждение о вакцинации, например, во время пересечения границы.

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса уже сделали вчера. Реаниматолога опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгения Горенко укололи препаратом CoviShield.