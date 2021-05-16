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воскресенье, 16 мая 2021 10:51

Потеплеет до +28, но несколько областей зальют дожди

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Потеплеет до +28, но несколько областей зальют дожди
16 мая в Украине будет сухо и тепло. Только в западных областях пройдут дожди. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 16 мая, в Украине будет сухо и тепло.

Только днем ​​в западных областях умеренные дожди, в южных областях небольшие кратковременные дожди, грозы. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге и востоке преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура воздуха в восточных, южных областях +23-28 ° С. На остальной территории - +20-25 ° С.

В воскресенье в Киевскую область распространится влияние антициклона с востока, как следствие - будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​22-24 °С.

Лето в этом году будет жарким. Но с дождями и грозами. Так, июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь.

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Дата
16
мая

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