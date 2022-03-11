Подсчитали количество ракет, выпущенных оккупантами по мирному населению Украины

Продолжается 16-й день, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

С начала вторжения враг выпустил 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирному населению. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Изюма послали оккупантов в направление российского корабля: город под контролем ВСУ

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - заявил он.

Автор: facebook.com/CinCAFU Враг выпустил 328 оперативно-тактических ракет типа "Искандер" и "Калибр" по мирному населению Украины

За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов. Также уничтожены 353 танка, 1165 боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, 31 средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолета, 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн летательных аппаратов. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.