Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину

В Черниговскую область уже зашли белорусские танки. Фото :volyn24.com

Диктатор Александр Лукашенко созвал расширенный состав Совбеза.

И заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским войскам", сообщает подконтрольное властям Беларуси издание "БЕЛТА".

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокации от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", - сказал самопровозглашенный президент.

Информацию о входе белорусской техники на Черниговщину подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов, передает "Суспільне".

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Между тем, из Ольшаны на Прилуки на Черниговщине дорога под обстрелом танков, сообщают в Ичнянском городском совете.

"Уничтожают гражданские авто без предупреждения. Движение транспорта в данном направлении запрещено", - говорится в сообщении.

Местные сообщают, что на Черниговщину уже зашли белорусские войска. Люди преградили дорогу танкам. Соответствующее видео распространяется по сети.

Беларусь может отправить своих военных на помощь вторгшимся в Украину российским. Потому что Минск теперь — "продолжение" Кремля, сообщили в администрации президлента США Байдена, сообщает Washington Post. Вероятно, оккупанты сами уже не справляются. Так что белорусские военные могут присоединиться к вторжению в понедельник, 28 февраля.