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четверг, 24 февраля 2022 08:19

Рада ввела военное положение в Украине

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Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов.

Спикер парламента Руслан Стефанчук запретил нардепам уезжать из Киева.

"Кто уехал – тот предатель", - сказал он.

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Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

В Киеве была зафиксирована воздушная угроза. В некоторых районах включили сирены.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет.

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Дата
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