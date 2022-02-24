Рада ввела военное положение в Украине

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов.

Спикер парламента Руслан Стефанчук запретил нардепам уезжать из Киева.

"Кто уехал – тот предатель", - сказал он.

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Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

В Киеве была зафиксирована воздушная угроза. В некоторых районах включили сирены.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет.