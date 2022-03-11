Сколько российских оккупантов уничтожили за 16 дней войны

Разбит российский танк. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.

Данные о боевых потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Также уничтожены 353 танка, 1165 боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, 31 средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолета, 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн летательных аппаратов.

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За прошлые сутки в том числе ликвидировали 266 российских военных, 18 танков, 60 ББМ, две артиллерийские системы.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.