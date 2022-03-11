Сколько российских оккупантов уничтожили за 16 дней войны

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6059
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2070
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2682
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6300
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2196
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 513
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3375
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6516
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3834
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
10
3
5
18
6
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
Чернигов после атаки оккупантов остался без воды
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Оккупанты ударили ракетами по Днепру: есть погибший
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Видео
Все видео
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2466
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3141
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8613
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3177
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 351
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 10:12

Спецтема: Война России против Украины

Сколько российских оккупантов уничтожили за 16 дней войны

  Комментировать
Сколько российских оккупантов уничтожили за 16 дней войны
Разбит российский танк. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.

Данные о боевых потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Также уничтожены 353 танка, 1165 боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, 31 средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолета, 558 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 60 цистерн летательных аппаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко уверенно шагает в Гаагу - возит Путину снаряды

За прошлые сутки в том числе ликвидировали 266 российских военных, 18 танков, 60 ББМ, две артиллерийские системы.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько российских оккупантов уничтожили за 16 дней войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 62593
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 37996
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 26225
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
6
 Просмотров: 20932
Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом
Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом
4
 Просмотров: 19045
Происшествия
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
Авиация РФ бомбит Мариуполь каждые 30 мин. - мэр города
 Просмотров: 216
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
Один выстрел – одно попадание. ВСУ показали, как уничтожают танки оккупантов
 Просмотров: 1152
В Харькове оккупанты специально попали в психоневрологический интернат: ситуация критическая
В Харькове оккупанты специально попали в психоневрологический интернат: ситуация критическая Просмотров: 180
На Сумщине российские оккупанты обстреляли жилые дома: есть погибшие
На Сумщине российские оккупанты обстреляли жилые дома: есть погибшие Просмотров: 180
Сегодня будут работать 12 гуманитарных коридоров
Сегодня будут работать 12 гуманитарных коридоров Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 2102
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть