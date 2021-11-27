Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 27 ноября, в 88-ю годовщину Голодомора под Генеральным консульством РФ во Львове провели акцию памяти жертв геноцида. Организовали ее ветераны российско-украинской войны, волонтеры и активисты общественных организаций "Объединение добровольцев" и "Апостольская чота".

Участники акции на воротах генконсульства вывесили плакат с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим". Перед зданием зажгли свечи в память жертв Голодомора и положили колосья пшеницы, перевязанные сине-желтыми и черными лентами.

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"Сегодня чтим память жертв, убитых только за то, что они были украинцами. Уморили голодом потому, что не могли их сломать, - говорит председатель Объединения добровольцев Елена Живко. - Если бы система могла их напугать тюрьмами, они бы не убивали. Не случайно мы проводим свое мероприятие именно у российского консульства. Таким образом, напоминаем, что в геноциде виновата именно Россия. Если бы когда-то украинцы не были убиты голодом, то сегодня они бы просто не допустили оккупацию Востока. Но мы сражались тогда и будем бороться сейчас. Еще больше ценим свою независимость, давшуюся такими страшными жертвами. Пусть детоубийцы знают, что мы все помним и не забудем никогда. Никакие российские войска не заставят нас забыть, что мы украинцы".

Перфомансом в рамках акции стало символическое повешение на ветке дерева чучела работника НКВД, который отбирал у людей хлеб. Чучело было в маске похожей на президента России Владимира Путина. Проходившие мимо львовяне одобрительно воспринимали такое действо.

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По окончании мероприятия стены консульства заклеили плакатами с фотографиями детей, пострадавших от искусственного голода.

Акцию-памяти у генконсульства России во Львове проводят шестой год подряд.

Также сегодня во Львове возле памятника Тарасу Шевченко состоится экуменическая молитва за жертвами голодоморов, где каждый желающий сможет зажечь лампадку.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чествуют погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора выпадает на 27 ноября. В этот день проводят поминальные богослужения, посещают памятные места. В 16:00 приобщаются к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу". Голодомор-геноцид организовала советская власть в 1932-1933 годах, чтобы сломить украинское сопротивление режиму. Государственные органы изъяли продовольствие и закрыли границы. Миллионы людей умерло от голода. Руководство Советского Союза скрывало массовую смертность в Украине и отказалось от благотворительной помощи, которую предлагали другие страны и диаспора. К 88-й годовщине трагедии Украинский институт национальной памяти проводит информационную кампанию "Дети - самые уязвимые жертвы геноцида". Призывают беречь память об уничтожении украинцев и уважать тех, кто пережил трагедию. Обращают внимание на необходимость искать пути передачи информации о сложной странице украинской истории современным детям и подросткам, но не травмировать их.