В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе: полиция заблокировала людей и изъяла технику

В Москве сорвали просмотр фильма "Гарет Джонс". Фото: Медуза

В Москве полиция закрыла в офисе "Мемориала" 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд.

Полицейские якобы собирались провести осмотр места происшествия, а затем заявили об изъятии техники. Также они отказались пропустить в здание адвокатов, пишет "Медуза".

Позже полицейские начали изымать технику. В частности, изъяли систему охранной сигнализации под видом видеорегистраторов. Формально отключения сигнализации - это нарушение промышленной безопасности, предусматривающий опечатывания здания, объяснила юрист "Мемориала" Ирина Кутилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Ранее 14 октября полицейские приехали в московский офис "Мемориала" по вызову самих сотрудников организации. Те обратились в полицию из-за того, что к ним во время показа фильма "Гарет Джонс" пришли несколько десятков человек в масках, а также съемочная группа проправительственной телеканала. Люди в масках вышли на сцену у киноэкрана и стали скандировать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим".

Основная часть людей успела уйти из офиса "Мемориала" до приезда полиции. Силовики забрали нескольких. Оставшихся они закрыли в офисе. Зрителям раздали анкеты для внесения персональных данных и стали спрашивать, как они оказались на показе и судимы ли они. Когда зрители дали объяснения, их отпустили.

В украинском прокате фильм "Гарет Джонс" называется "Цена правды". Фильм рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, который 1933 отправился в Советский Союз и узнает о голоде на территории Украины.