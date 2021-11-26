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пятница, 26 ноября 2021 20:19

Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора

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Во время Голодомора были села, которые вымерли полностью. В них заселяли приезжих из России. Об этом Gazeta.ua рассказал 97-летний Яков Пасечник из Городища Черкасской области.

"Племянник отца работал в сельсовете. Когда начиналась коллективизация, по-секрету сообщил, что наша семья записана в кулаки и будет выдворена из села. Колхоз был организован в 1928-м. Пошел в него так называемый "пролетариат", то есть бездельники, пьяницы и воры. У них не было ни лошадей, ни волов, ни лопастей. Землю всю забрали в государство, а возделывать ее было некому и нечем. Чтобы не выслали, отец отдал лошадей в колхоз и записался конюхом", – вспоминает прошлое мужчина.

Автор: Ольга Осипенко
  Яков Пасечник родился 13 сентября 1924-го в семье состоятельных крестьян в Субботове – теперь Черкасский район. Мать Наталья родила семерых сыновей и две дочери. Младшего Ивана – 1932 года. "Отец Петр имел хорошие лошади и возил людям фуры в Киев и Кривой Рог". Умер в 1933 году. Яков Пасечник во время учебы в школе начал пасти людям скот. В 1943 году в составе советской армии пошел воевать против нацистов. Участвовал в Корсунь-Шевченковской битве, Яссо-Кишиневской операции. Освобождал Будапешт, окончил войну в Вене в госпитале. У него было четыре ранения и две контузии. Врачи не все осколки смогли достать, с частью живет до сих пор. Четыре раза получал благодарности Верховного главнокомандующего, наградили медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта". Пятеро братьев Якова тоже воевали. Борис и Степан погибли, Григорий вернулся без руки, Порфирий – без ног.
Яков Пасечник родился 13 сентября 1924-го в семье состоятельных крестьян в Субботове – теперь Черкасский район. Мать Наталья родила семерых сыновей и две дочери. Младшего Ивана – 1932 года. "Отец Петр имел хорошие лошади и возил людям фуры в Киев и Кривой Рог". Умер в 1933 году. Яков Пасечник во время учебы в школе начал пасти людям скот. В 1943 году в составе советской армии пошел воевать против нацистов. Участвовал в Корсунь-Шевченковской битве, Яссо-Кишиневской операции. Освобождал Будапешт, окончил войну в Вене в госпитале. У него было четыре ранения и две контузии. Врачи не все осколки смогли достать, с частью живет до сих пор. Четыре раза получал благодарности Верховного главнокомандующего, наградили медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта". Пятеро братьев Якова тоже воевали. Борис и Степан погибли, Григорий вернулся без руки, Порфирий – без ног.

Родился и во время Голодомора жил в селе Субботов возле Чигирина Черкасской области. В селе работало семь мельниц-ветряков. В трех действовали привезенные из Франции камни. Советские власти приказали поломать их.

"Испокон веков мельницы-ветряки были украшением села, символом достатка. И вот нашлись "хозяева", которые "довели все до дела". Оставили только одну мельницу, чтобы молоть корм для колхозных лошадей, - продолжает Яков Пасечник. - Организовали группу из крестьянской бедноты и пьяниц, которым выдали железные штыри. Они проводили обыски по дворам, вытряхивали все до зернышка. У нас вытащили из печи большой котел с фасолью и забрали его с собой. Им помогала милиция, у которой было оружие.

Через дорогу от нас жил лентяй Дементий, которого называли "Демой". Дома даже у сапы не было, все на заимствованном. Зато после установления советской власти стал активистом. Постоянно придирался к отцу, обвинял, что в колхозе кормит только своих лошадей. Отец бросил работу. Продал корову и купил коня. Выехал из села на хутор Буряково, что неподалеку. У него было немного земли. Мать Наталья оставалась работать в колхозе. Мне было восемь, ходил во второй класс.

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Села опустошили и в начале 1933 года стали страшно голодать. В Субботове массово умирали люди и обустроили два кладбища. Хоронили не по-человечески, вывозили мертвецов повозками и ссыпали в одну яму. Гробарями были те же представители пропитого "пролетариата". Они ездили под хатами и хриплыми голосами горлали-спрашивали нет ли мертвых.

Сидел на гробу. Видел, как могильщики сбрасывали в яму трупы многих людей. Среди них были дети

Весной умер отец. Хранить взялся его брат Тимош. Вывозил своей подводой. Поехал и я с ним, сидел на гробу. Видел, как могильщики сбрасывали в яму трупы многих людей. Среди них были дети. Сколько мертвецов привезли тогда, я и не успел сосчитать. Очень много. Их быстро сбрасывали.

У двух сестер матери и брата умерли дети. От голода не стало двух семей наших соседей – Дорошенко и Кривенко. В Субботове во время Голодомора погибла где-то пятая часть жителей.

Автор: Ольга Осипенко
  Яков Пасечник окончил курсы зоотехников и сельскохозяйственный техникум в Золотоноше. Работал в Субботове зоотехником, агрономом, заместителем председателя колхоза. Трижды женился. С Евгенией "прижили сына Ивана". Еще двух женщин звали Любами. Все уже умерли. В 1970 годах "дом в Субботове покинул сыну" и переехал в город Городище - теперь Черкасский район. Выстроился. Работал в военизированной охране. "Я чигиринский казак, а такие на пенсию не уходят". Живет сам, "сын не захотел переезжать, а внуков нет". Очень любит технику, имеет трактор ЮМЗ и автомобиль Славута. Водит до сих пор. Возделывает огород. “Раньше всегда держал корову, потому что любил молочное. Но теперь уже нет ни молока, ни сметаны, ни творога”
Яков Пасечник окончил курсы зоотехников и сельскохозяйственный техникум в Золотоноше. Работал в Субботове зоотехником, агрономом, заместителем председателя колхоза. Трижды женился. С Евгенией "прижили сына Ивана". Еще двух женщин звали Любами. Все уже умерли. В 1970 годах "дом в Субботове покинул сыну" и переехал в город Городище - теперь Черкасский район. Выстроился. Работал в военизированной охране. "Я чигиринский казак, а такие на пенсию не уходят". Живет сам, "сын не захотел переезжать, а внуков нет". Очень любит технику, имеет трактор ЮМЗ и автомобиль Славута. Водит до сих пор. Возделывает огород. “Раньше всегда держал корову, потому что любил молочное. Но теперь уже нет ни молока, ни сметаны, ни творога”

Брат отца Платон помог нам переехать в Буряково. Тогда дядя зарезал телку и отдал нам шкуру. Мать отрезала от нее куски и варила суп.

Еще ели листья, собирали в лесу грибы. Бывало, вкрадывались в поле к кагатам колхозного картофеля. Помню, как мололи на домашних жерновах две или три горсти зерна. Мать из этой муки варила нам затирку.

У хороших хозяев, которые не всю землю сдали в колхоз, уродило хорошо. Поэтому голод – это большое преступление, которое совершила власть против народа

Нам помогал мой старший брат Тимош, который тогда приехал из шахт Донбасса. Поддерживала сестра Мария, которая была замужем за председателем колхоза Сергеем Нескребом. Дядя Платон делился чем мог. Если бы не они, мы вымерли бы голодной смертью.

О голоде старались не говорить. Если и заходил разговор, то представители власти обвиняли во всем засуху. Летом 1932 года действительно было мало дождей. Но у хороших хозяев, которые не всю землю сдали в колхоз, уродило хорошо. Поэтому голод – это большое преступление, которое совершила власть против народа".

Больше воспоминаний о Голодоморе читайте в журнале "Країна" за 25 ноября 2021 года.

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Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чествуют погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора выпадает на 27 ноября. В этот день проводят поминальные богослужения, посещают памятные места.

В 16:00 приобщаются к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Голодомор оказала советская власть в 1932-1933 годах, чтобы сломить украинское сопротивление режиму. Государственные органы изъяли продовольствие и закрыли границы. Люди умирали от голода. Руководство Советского Союза скрывало массовую смертность в Украине и отказалось от благотворительной помощи, которую предлагали другие страны и диаспора.

К 88-й годовщине трагедии Украинский институт национальной памяти проводит информационную кампанию "Дети - самые уязвимые жертвы геноцида". Призывают беречь память об уничтожении украинцев и уважать тех, кто пережил трагедию. Обращают внимание на необходимость искать пути передачи информации о сложной странице украинской истории современным детям и подросткам, но не травмировать их.

Автор: Ольга Осипенко
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