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Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина

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Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Владимир Вятрович: "Благодаря теме Голодомора получили прочную платформу формирования украинской национальной идентичности". Фото: Тарас Подолян

Голод стал элементом коммунистического тоталитарного режима еще вначале его установления. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал историк Владимир Вятрович.

"В 1921-1923 годах голодать начали из-за разрухи и засухи. Но власти не прилагали усилия для преодоления этих факторов. Напротив, нехватку пищи стали использовать как рычаг влияния на народ. Можно уверенно говорить о лидере большевиков Владимире Ленине, как об архитекторе такой политики. Первый искусственный голод – тестирование этого оружия против несогласных. События 1932-1933 годов – это продуманное воплощение преступления, ответ на массовые восстания украинцев против политики Иосифа Сталина. Голодомор поставил украинскую нацию на грань существования. На нем не остановились, а использовали в 1946-1947 годах", – объясняет исследователь.

Три голода – элементы одной и той же политики. Была направлена ​​на уничтожение украинцев.

"Разоблачение правды о Голодоморе стало элементом борьбы против коммунистического режима, – говорит Владимир Вятрович. – Появление информации о геноциде тесно связано с национальным возрождением".

Насколько сейчас украинцы едины в отношении событий 1932-1933 годов?

Тема запрещалась в Украине до 1991 года. С тех пор резко возросло количество людей, понимающих трагедию и признающих ее геноцидом. Сейчас это 82% украинцев. Такое количество – результат работы ученых, общественности и государства.

Это высшая степень общественного консенсуса вокруг определенного эпизода истории. Благодаря теме Голодомора получили прочную платформу формирования украинской национальной идентичности.

Из исследований украинских историков известно, что во время Голодомора погибли миллионы людей. Как советской власти удалось скрывать такое количество жертв?

Масштабы Голодомора скрывались сразу – много смертей не фиксировалось или меняли их причины. Если где-то реальные потери указывали, то такие документы потом уничтожались. Так поступили с фондами наркомата здоровья.

В семьях, переживших Голодомор, боялись говорить о нем. Люди предпочитали молчать и забывать. Рассказывать следующим поколениям – означало подвергать их опасности

Информация о трагедии в печати или книгах не могла появиться. Упоминания о прошлом становились основанием для репрессий. Поэтому в семьях, переживших Голодомор, боялись говорить о нем. Люди предпочитали молчать и забывать. Рассказывать следующим поколениям – означало подвергать их опасности.

Часть сознательно уходила на потерю национальной идентичности. Отказывались от языка и культуры, превращались в "советских людей". Нация уничтожалась ментально.

Достаточно ли наказаны историей организаторы и исполнители Голодомора?

Еще нужно проводить много работы, формировать общественный иммунитет, который сделает невозможным повторение подобных преступлений. Следует рассказывать миру о людях, связанных с уничтожением украинцев. Их преступления недостаточно осуждены на международном уровне. До недавнего времени даже на карте Украины оставались имена организаторов Голодомора, в названиях населенных пунктов и улиц.

В Грузии сейчас опасны тенденции возвращения культа личности Сталина. По-видимому, при поддержке российской пропаганды. Его представляют "величайшим грузином" в истории страны. Устанавливают памятники. Поэтому о наказании организаторов Голодомора говорить рано.

Это не тот случай, когда "время лечит". Над осуждением нужно работать.

Больше о Голодоморе читайте в журнале "Країна" за 25 ноября 2021 года.

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Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чествуют погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора выпадает на 27 ноября. В этот день проводят поминальные богослужения, посещают памятные места.

В 16:00 приобщаются к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Голодомор-геноцид организовала советская власть в 1932-1933 годах, чтобы сломить украинское сопротивление режиму. Государственные органы изъяли продовольствие и закрыли границы. Миллионы людей умерло от голода. Руководство Советского Союза скрывало массовую смертность в Украине и отказалось от благотворительной помощи, которую предлагали другие страны и диаспора.

К 88-й годовщине трагедии Украинский институт национальной памяти проводит информационную кампанию "Дети - самые уязвимые жертвы геноцида". Призывают беречь память об уничтожении украинцев и уважать тех, кто пережил трагедию. Обращают внимание на необходимость искать пути передачи информации о сложной странице украинской истории современным детям и подросткам, но не травмировать их.

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