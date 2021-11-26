Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора

Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах будут проходить памятные мероприятия, а в 16:00 граждане смогут приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. Среди жертв было около 1,5 млн. детей в возрасте до 10 лет, по данным Украинского института национальной памяти.

Фото: Александр Винербергер

Чтобы спастись от голода, люди были вынуждены есть кошек, собак, птиц, траву. Иногда случались случаи каннибализма.

"Помню, как лягушек и воробьев ловили да ели. Есть такое высокое растение, рожей мы его называем, на стебле которого много красных цветочков. Так вот варили его корни, собирали на лугах щавель, дикий чеснок, лук. В каждой семье кто-то умер от голода. Бывало, выкапывают для кого-то яму, принесут умершего, а там уже несколько трупов лежит. Еще помню, как приходили к нам зерно забирать. Была у нас последняя сумка с ним. Мама положила ее в ведро на печи, а меня сверху посадила. Так залезли же и на печь, столкнули меня и забрали последнее", - вспоминала голод одна из его свидетелей Мария Гончар. Ее история, как и десятки других, попала в сборник "Украинский холокост 1932-1933. Свидетельства выживших". Книгу издали в 2005 году.

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Голод был искусственным. Его организовала советская власть, чтобы подавить сопротивление украинцев и их нежелание отдавать свое имущество и землю колхозам. Против политики большевиков только в 1930 году крестьяне выступали 1716 раз, по историческим данным.

Чтобы сделать невозможным доступ украинцев к урожаю, 7 августа 1932-го по инициативе Иосифа Сталина было принято постановление о "хищении колхозного имущества". В народе оно получило название "Закон о пяти колосках". Людей могли расстрелять или лишить свободы за сокрытие пищи, которую они сами выращивали.

"Если не возьмемся за исправление положения в Украине, то мы ее можем потерять", - писал Сталин 11 августа 1932 года.

В конце октября 1932-го в Украину прибыла чрезвычайная хлебозаготовительная комиссия во главе с председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым. Она начала изымать продовольствие и скот в хозяйствах, не справившихся с нереальными планами хлебосдачи. Для наказания на "черную доску" заносили районы, сельсоветы, села и колхозы. Это означало, что территорию должны были изолировать, из нее изымалось все продовольствие. В такие деревни запрещалось ввозить какие-либо товары.

Конфискованное зерно продавали за границу. Средства направлялись на промышленное строительство.

22 января 1933 года директива за подписью Сталина запретила выезд крестьянам с территории УССР и Кубани в другие местности Союза. Дороги блокировали подразделения спецслужб. Позже заблокировали и пути в города, чтобы не пустить туда голодных крестьян.

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Пик смертности от голода пришелся на зиму и весну 1933-го, когда у крестьян полностью иссякли запасы. В это время в Москве массовую смертность от голода продолжали отрицать. Отказывались от помощи других стран.

В советское время украинцы пережили еще два голода. В 1921-1923 годах от него скончались 3,5 млн наших соотечественников. В 1946-1947-м – 1,5 млн.

Министерство иностранных дел поблагодарило страны, признавшие Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это сделали 15 иностранных государств на парламентском уровне и девять на региональном, говорят в МИД. В ведомстве считают, что достойно почтить погибших и дать справедливые исторические оценки тем событиям – общая задача всего международного сообщества.