Определили главный собор Украинской православной церкви

Новая Украинская церковь: определили главный собор Фото: hromadske.ua

Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор. А не София Киевская, как сообщил ранее спикер парламента Андрей Парубий.

Об этом после первой службы заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Мы хотим, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов - София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник является дорогой для нашего украинского народа. Церковь самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью", - отметил он.

В храме Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший патриарх Филарет.

Филарет будет почетно действующим духовным наставником единой Поместной Украинской православной церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так - Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.