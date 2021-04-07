Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры

В Кмеви обнаружили квартиру женщины-одиночки, которая живет с котами. Фото: pixabay.com

В Киеве на Троещине горожане обнаружили квартиру, в которой женщина удерживала 30 котов.

Журналисты вместе с полицией Деснянского района приехали к дому, где проживает женщина, чтобы попытаться с ней пообщаться. Однако владелица животных дверь не открыла, сообщается в программе "Киев. NewsRoom".

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"Сосед, живущий в квартире напротив, рассказал, что он видел, как к этой женщине приходили волонтеры. Интересно, что, по словам местных жителей, женщина уже около 2 лет не выходила за пределы квартиры, никому не открывала и ни с кем не контактировала. Поэтому, чтобы попасть в ее квартиру, волонтерам якобы пришлось схитрить. Они сказали, что якобы принесли корм для кошек", - рассказали в сюжете.

По словам соседа, женщина впустила в квартиру волонтеров. С ними удалось зайти и самому мужчине. Он рассказал, что в квартире женщины увидел около 30 животных. Все они были худые и имели болезненный вид. Жители дома также жалуются на вонь, которая идет от квартиры.

В Кривом Роге соседи не дали "исчезнуть" 82-летнему мужчине. Мужчина жил в многоэтажке, выходил посидеть на скамейке, иногда проводил время на балконе, а потом просто исчез.