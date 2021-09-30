Нужна быстрая модернизация. Иначе начнем откачиваться назад - журнал "Країна"

"Коронавирусная волна никого не обойдет. Штамм Delta распространяется в три раза быстрее предыдущих. Где люди мало вакцинированы - многие попадают в больницы или умирают. Где привитых большинство - там госпитализируют значительно меньше, а умирают единицы, - говорит журналу "Країна" Павел КОВТОНЮК, эксперт в сфере здравоохранения, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах.

"Огромное количество больниц в Украине - это только здания с вывесками, которые не могут оказать человеку помощь. Поскольку имеют финансирование только на содержание помещений. Но там нет условий для лечения, не выстроена система, персонал не знает, что делать, когда к ним попадает пациент с ковидом. Во время зимней вспышки больных везли в конкретные учреждения, о которых знали, что там есть анестезиолог и медсестры, которые могут помочь.

Вопрос в том - радикальная реформа будет скоро или нет? Мы хотели ее делать, она должна быть быстрее. Сейчас не хотят - замедлилась. Забираем время не только у себя, но и у детей.

Государство не может оплатить все медицинские услуги в больницах. Надо сокращать или количество услуг, или больниц. Украине нужна агрессивная модернизация. Оставлять, как есть - это двигаться назад".

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