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четверг, 23 сентября 2021 13:19

Страну изменит новый политический проект. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Молодое поколение способно изменить страну. Для этого должно сформировать ценностный политический проект, - говорит журналу "Країна" историк Ярослав Грицак. - Одна из проблем Украины - ее прошлое. Не в смысле поражений и катастроф. А в том, что у нас сформировалась зависимость от прошлого: пребывание в Советском Союзе, Российской империи, византийское наследие, что глубже советского. Из-за нашего прошлого мы не способны на радикальные перемены. Мы не спринтеры модернизации, а стайеры, более медленные. А медленные - это стагнация. Реформы должны быть быстрые и радикальные. Для этого у власти нет желания, а у гражданского общества - силы.

Украина не могла иметь успешный старт в 1991 году, потому что имела непроговоренные травмы. В СССР замалчивали не только Голодомор, но и Холокост, Волынскую резню, акцию "Висла" и многое другое. Есть угроза, чтобы мы, почитая жертв, не начали их использовать для оправдания. Травмы должны не оправдывать нынешние недостатки, а мотивировать от них избавиться. Мы должны заботиться об украинско-украинском примирении. Искать консенсус между регионами и группами".

 

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