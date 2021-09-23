Страну изменит новый политический проект. Самое интересное в журнале "Країна"

"Молодое поколение способно изменить страну. Для этого должно сформировать ценностный политический проект, - говорит журналу "Країна" историк Ярослав Грицак. - Одна из проблем Украины - ее прошлое. Не в смысле поражений и катастроф. А в том, что у нас сформировалась зависимость от прошлого: пребывание в Советском Союзе, Российской империи, византийское наследие, что глубже советского. Из-за нашего прошлого мы не способны на радикальные перемены. Мы не спринтеры модернизации, а стайеры, более медленные. А медленные - это стагнация. Реформы должны быть быстрые и радикальные. Для этого у власти нет желания, а у гражданского общества - силы.

Украина не могла иметь успешный старт в 1991 году, потому что имела непроговоренные травмы. В СССР замалчивали не только Голодомор, но и Холокост, Волынскую резню, акцию "Висла" и многое другое. Есть угроза, чтобы мы, почитая жертв, не начали их использовать для оправдания. Травмы должны не оправдывать нынешние недостатки, а мотивировать от них избавиться. Мы должны заботиться об украинско-украинском примирении. Искать консенсус между регионами и группами".

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны"

Лариса ВОЛОШИНА, публицист

"Украинцы голосуют за перемены, но не дают второго шанса"

Олег РЫБАЧУК, глава Центра совместных действий

"О любви, сексе и психологических травмах можно писать на украинском"

Мирослава БАРЧУК, журналистка

"У вас столько ненависти к России. Может быть, мы заслужили. Но чем?"

Репортаж из поселка Шишаки на Полтавщине

"Все знают, как делается кино. Но как снять хорошее - никто"

Олег СЕНЦОВ, режиссер

"Монета 500 гривен - это полкило золота"

Андрей Бойко-ГАГАРИН, историк

"Одолжил Франко денег немного и поехали в Италию"

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, историк

Подробности читайте в "Країні" от 23 сентября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.