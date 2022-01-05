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среда, 05 января 2022 21:00

Невозможно было связаться с близкими – с чем столкнулись казахстанцы в Украине

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Невозможно было связаться с близкими – с чем столкнулись казахстанцы в Украине
В Казахстан невозможно было дозвониться. Фото: Reuters

Казахстанцы в Украине столкнулись с невозможностью связаться с близкими на родине.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщила гражданка Казахстана Виоксендез. Сейчас он находится во Львове.

"Телефон перестал определять казахстанскую сим-карту. Интернет-сервисы казахстанских банков не работают. Связаться с близкими не получается. Вроде бы сначала интернет работал через ВПН у многих. Похоже и с ним проблематично. Мама звонила, но ничего не было слышно. Сейчас не идут гудки", - сказала она.

Впоследствии ей удалось созвониться с мамой в Алматы. Та сказала, что о ситуации мало известно, потому что не работает интернет.

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Виоксендез рассказала, что митинги вызвали шок. В стране протестные движения не были распространены.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.

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Дата
05
января

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