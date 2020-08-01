Непогода в Киеве: дороги превратились в "реки"

Сегодня, 1 августа, в Киеве местами прошли сильные дожди, которые подтопили улицы столицы.

Сильные осадки образовали "реки" на некоторых дорогах. Фото последствий непогоды опубликовали в Telegram "Киев Сейчас".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло

На снимках видно, что транспортные средства буквально едут по воде, разбрызгивая ее.

В Киеве прошли сильные дожди. Фото: Telegram

Ранее сообщалось, что 1 августа, в Украине будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди с грозами.