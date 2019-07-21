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понедельник, 22 июля 2019 07:00

Не выдавайте желаемое за действительное - астролог дала прогноз на 22 июля

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Не выдавайте желаемое за действительное - астролог дала прогноз на 22 июля
Будьте готовы к преодолению мелких препятствий на пути к осуществлению своих замыслов. Фото: khersonline.net

Понедельник 22 июля - последний день пребывания Солнца в знаке Рака. Как и любой переходный период, этот день подходит для начала новых дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день каждый может попасть в плен иллюзий и переоценить свои возможности, - говорит астролог. - Старайтесь не выдавать желаемое за действительное. Не спешите доверять горячим признанием. Полученная информация должна пройти проверку временем. Будьте готовы к преодолению мелких препятствий на пути к осуществлению своих замыслов".

Овен

Организуйте себе комфортные условия для работы. Сведите к минимуму финансовую активность. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя сделайте соответствующие поправки в свои расчеты.

Телец

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для совершения покупок. Решайте проблемы мирным путем. Не идите на провокацию конфликта. Не поминайте собеседнику его прежних ошибок. .

Близнецы

Легко будут решаться мелкие имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами. Может появиться сухой кашель. Полезными будут ингаляции.

Рак

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. На это предложение стоит приставать.

Лев

Материальное положение не изменится. Хорошо обдумывайте каждую покупку. Не время для приобретения украшений. Бодрствуйте во время занятий подвижными играми. Это может привести - растяжение связок и вывихов суставов.

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Дева

При поддержке надежных партнеров вы можете достичь финансового успеха. Отдайте предпочтение безналичной форме расчета. Следите за изменением курсов валют.

Весы

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать верное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

Скорпион

В вашем распоряжении ограничена сумма. И ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер. Старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривую поведение окружающих за проявление любви.

Стрелец

Удовлетворительного дохода день не принесет. Рассчитывайте на минимальную прибыль. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Козерог

Хорошо будут вестись дела во второй половине дня. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Водолей

Вы не будете контролировать движение денег. Поэтому можете остаться без копейки. Не допускайте хаотичных расходов.

Рыбы

Не допускайте финансового риска. Есть опасность потратить значительную сумму на неудачный проект или покупку. Уменьшайте потребление тонизирующих напитков. Это будет мешать вам нормально сосредоточиться на работе.

В отличие от двух предыдущих недель эта окажется спокойной. Астролог рассказала, когда легче будет похудеть и забеременеть.

Автор: Gazeta.ua
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