Назвали регионы с наихудшей подготовкой к терробороне

Залужный поблагодарил руководство Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областей. Фото: АрміяInform

Из 160 имущественных комплексов только в 88 размещены воинские части территориальной обороны. Есть проблемы частично в Донецкий, Одесской, Львовской, Ровенской и Киевской областях.

Проблемные вопросы также есть и в столице, заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове 11 февраля. В то же время он поблагодарил руководство Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областей.

"Для размещения воинских частей сил терробороны необходимо 160 имущественных комплексов. В 25 из 88 уже продолжается оборудование комнат хранения оружия. Для 16 воинских частей вообще не определено на сегодня имущественных комплексов на размещение. Надеюсь, что на этих локациях решат вопрос", - сказал он.

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Сейчас идет согласование по размещению воинских частей на 13 имущественных комплексах. Также продолжается процесс заключения договоров еще на 18 комплексах.

Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами терробороны охотничьего оружия.