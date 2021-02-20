Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо

Фото: Валерий Шмаков

На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась художественная акция "Лучи Майдана". В небо запустили световые лучи, символизирующие нашу связь с Героями.

В акции приняли участие семьи Героев Небесной сотни, военные, духовенство, представители местной власти и неравнодушные жители города.

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После совместной молитвы зазвучали песни о Небесной сотне, военные вынесли флаг. После началось зачитывание имен Героев Небесной сотни.

Завершилась акция минутой молчания и зажиганием свечей.

Накануне на Мемориале состоялась тихая акция "Ангелы памяти". Семьи Героев, работники Музея Достоинства совместно со школьниками развесили символических бумажных ангелов.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной сотни. В этом году отмечают cьоми годовщину кровавых событий во время Революции достоинства, когда погибли более 100 протестующих.