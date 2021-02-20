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суббота, 20 февраля 2021 21:51

Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
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На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась акция "Лучи Майдана"
Фото: Валерий Шмаков
На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась акция "Лучи Майдана"
На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась акция "Лучи Майдана"
На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась акция "Лучи Майдана"
На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась акция "Лучи Майдана"

На Мемориале памяти Героев Небесной сотни состоялась художественная акция "Лучи Майдана". В небо запустили световые лучи, символизирующие нашу связь с Героями.

В акции приняли участие семьи Героев Небесной сотни, военные, духовенство, представители местной власти и неравнодушные жители города.

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После совместной молитвы зазвучали песни о Небесной сотне, военные вынесли флаг. После началось зачитывание имен Героев Небесной сотни.

Завершилась акция минутой молчания и зажиганием свечей.

Накануне на Мемориале состоялась тихая акция "Ангелы памяти". Семьи Героев, работники Музея Достоинства совместно со школьниками развесили символических бумажных ангелов.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной сотни. В этом году отмечают cьоми годовщину кровавых событий во время Революции достоинства, когда погибли более 100 протестующих.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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Дата
20
февраля

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В Украине чтят память Героев Небесной сотни

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