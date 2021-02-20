В столице в честь Героев Небесной сотни зажгли лучи Достоинства.

Инсталляция находится в центре Киева. Об этом сообщает УНН.

Лучи символизируют души погибших - свет, преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни.

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Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили из улиц Институтской, Михаила Грушевского, с площади Независимости - с тех мест, где погибли Герои Небесной сотни.

Ко Дню достоинства и свободы 2017 лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.

В 2021 году акция особенна тем, что ее дополнит мультимедийный составляющая - все, кто придет на аллею Героев Небесной сотни почтить погибших майдановцев, услышат музыку Романа Коляды, написанную специально для проекта "Характеры достоинства".

На выставочном павильоне Музея Майдана "Куб" будут транслироваться видеоролики "Характеры достоинства" - истории о Героях Небесной сотни, записанные из уст их родных.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной сотни. В этом году отмечают cьоми годовщину кровавых событий во время Революции достоинства, когда погибли более 100 протестующих.