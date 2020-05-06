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среда, 06 мая 2020 05:10

Нарушил карантин: накажут директора строительного гипермаркета

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Нарушил карантин: накажут директора строительного гипермаркета
Строительный магазин нарушил требования карантина. Фото: REUTERS

Полиция Чернигова составила админпротокол на директора одного из крупнейших в городе магазинов стройматериалов, который нарушил карантин. Из неофициальных источников, речь идет о гипермаркете стройматериалов "Вена".

Правоохранители зафиксировали, что администрация магазина пренебрегала карантинными ограничениями, не прекратила работу заведения и после запрета торговать он обслуживал покупателей. Стройматериалы клиентам продавались непосредственно в магазине, а не в режиме адресной доставки сообщили в секторе коммуникации полиции области.

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Таким образом директор магазина нарушил требования постановления Кабинета министров о правилах карантина.

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн для физических лиц и от 34 до 170 тыс. грн - для должностных лиц.

В Украине с 11 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, библиотеки и прочее. В то же время учебные заведения, спортивные площадки, детские сады будут запрещены.

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